Плодоносят даже «палки»: сибирские селекционеры вывели уникальные сорта плодовых и ягодных деревьев

Сибирские селекционеры вывели сорта морозостойких яблонь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году исполняется 50 лет со дня образования НИИ им. Лисавенко. Но его история началась еще на 40 лет раньше, когда селекционеры вывели сорта плодовых и ягодных деревьев, пригодные к разведению в суровой Сибири. Подробности рассказали журналисты Аltapress.ru.

- Самые первые упоминания о попытках ведения садоводства в Сибири встречаются в трудах Императорского Вольно-Экономического общества за 1769 год: «Лексман сеял кедр, дикую вишню и персики», - сообщает издание.

С 1930-1932 годы в Сибири стали появляться колхозы, а в передовых из них начали разбивать первые сады. Плодово-ягодный опорный пункт НИИ имени М.А. Мичурина открылся в 1933-м, в 1963-м его преобразовали в Алтайскую опытную станцию садоводства. Организатором и бессменным руководителем до 1967 года был доктор сельскохозяйственных наук, профессор Михаил Лисавенко. Под его руководством на Алтае создали первые 128 сортов плодовых и ягодных культур, среди них черная и красная смородина, малина, крыжовник, вишня, облепиха и яблоня, а также земляника. После селекционеры взялись за выведение морозоустойчивых декоративных цветов.

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