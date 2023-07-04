Инвестиции в горы и море: объявлен старт продаж в ЖК «Облака» в Новороссийске

Фото: «Неометрия»

Будущим собственникам доступны квартиры с двумя балконами: вид на море и горы, лоджии для дополнительного пространства, есть лоты с мастер-спальней, отдельной ванной и гардеробной.

Стоимость квартир в ЖК «Облака-3» начинается от 4,1 миллиона рублей.

- Покупка квартиры на черноморском побережье на старте продаж - выгодный инструмент инвестирования. На этапе котлована стоимость недвижимости ниже на 15 - 30% по сравнению c лотами на более поздних этапах строительства. В начале реализации проекта у покупателей есть возможность детально изучить все интересные варианты от застройщика и выбрать квартиру с нужным метражом, планировкой, этажностью, в базовой отделке или с готовым ремонтом и мебелью, - отметила коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Фото: «Неометрия»

ЖК «Облака» - это чистый воздух, всего 5 минут до моря и теплый, южный климат. При этом комплекс находится в районе с развитой инфраструктурой: пляжи, аптеки, супермаркеты, 5 детских садов, 3 школы и 5 университетов.

Закрытый двор без машин обеспечивает жителям комплекса максимальную безопасность.

Внутреннее пространство разделено на функциональные зоны: площадки для детей и подростков, локации для занятий спортом, юнити-сады (пространство для личного сада), территория для уединения и доступная среда для людей старшего поколения, пространство с инклюзивным оборудованием. Зона шумного спорта (мини-футбол, уличные игры, пинг-понг) вынесена за периметр двора, а значит, на внутренней территории всегда будет тихо и спокойно.

Фото: «Неометрия»

Купить квартиру в третьей очереди ЖК «Облака» - легко и безопасно. Можно выбрать подходящий вариант: 100-процентная оплата наличными либо переводом на банковский счет, ипотека на специальных условиях более чем от 20 банков-партнеров или рассрочка до конца строительства с первоначальным взносом и внесением платежей ежемесячно либо раз в квартал. С подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте компании, а также по телефону отдела продаж (861) 730-25-45.

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