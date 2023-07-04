В Новосибирске вынесли приговор мужчине, застрелившему посетителя бара.
Фото: Мария НОВИКОВА
Новосибирский областной суд поставил точку в деле о стрельбе возле бара People’s на Вокзальной магистрали. В августе 2018 в результате потасовки погиб 24-летний парень.
На основании обвинительного вердикта присяжных-заседателей Егора Ермолина приговорили к 15 годам лишения свободы.
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, осужденного обязали выплатить матери убитого 2 миллиона рублей за моральный ущерб.
Напомним, что после убийства Ермолин бросился в бега. За помощь в установлении местонахождения преступника обещали вознаграждение в миллион рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске будут судить мужчину, устроившего стрельбу у бара People's
Ему грозит пожизненный срок (подробнее)
«Зачем в лицо стрелял? Это убийство!»: присяжные не поверили новосибирцу, застрелившему посетителя бара
Присяжные признали виновным новосибирца, застрелившего посетителя бара
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер