В Новосибирске вынесли приговор мужчине, застрелившему посетителя бара. Фото: Мария НОВИКОВА

Новосибирский областной суд поставил точку в деле о стрельбе возле бара People’s на Вокзальной магистрали. В августе 2018 в результате потасовки погиб 24-летний парень.

На основании обвинительного вердикта присяжных-заседателей Егора Ермолина приговорили к 15 годам лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, осужденного обязали выплатить матери убитого 2 миллиона рублей за моральный ущерб.

Напомним, что после убийства Ермолин бросился в бега. За помощь в установлении местонахождения преступника обещали вознаграждение в миллион рублей.

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