На озере Шишка в Новосибирске обнаружили следы разлива нефти

В озеро Шишка в Дзержинском районе попала нефть. Фото: Спасатели МАСС

На озере Шишка в Дзержинском районе Новосибирска произошел аварийный разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в группе муниципальной аварийно-спасательной службы города «ВКонтакте».

Накануне, 3 июля, на место выехали спасатели.

− Работы по рекультивации выполнены в полном объеме. Угроза экологии устранена, − отметили в публикации.

Ранее жители Дзержинского района сообщили, что кто-то сливает нечистоты в озеро. На поверхности водоема и на берегу обнаружили маслянистую пленку, похожую на мазут.

Ситуацией заинтересовались в Минприроды региона. Специалистам предстоит выяснить, кто загрязняет местное озеро.

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