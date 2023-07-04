Приземлилась на козырек: в Новосибирске спасли кошку, выпавшую с 6-го этажа

В Новосибирске спасли кошку, выпавшую с 6-го этажа. Фото: МАСС.

В Советском районе Новосибирска из окна квартиры на улицы Шлюзовой выпала кошка. Хозяин животного вызвал спасателей.

– Кошка упала на козырек второго этажа. Получила травму. Специалисты оказали помощь – сняли кошку с козырька, – говорится в сводке МАСС.

Животное передали взволнованному хозяину. Он будет лечить пострадавшую кошку у ветеринаров.

Ранее КП-Новосибирск писала, как с балкона 11-го этажа в Новосибирске выпала рыжая кошка. Очевидцы утверждали, что ее выбросили хозяева. Однако те заявили, что произошел несчастный случай. Пушистую пытались спасти, но не довезли до ветеринара – она погибла от полученных при падении травм.

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