Самолет из Новосибирска приземлился в Шереметьево вместо Внуково.
Фото: Александр ГЛУЗ
Самолет, летевший в Москву из Новосибирска, приземлился в Шереметьево вместо Внуково. Ограничения на работу аэропорта ввели в Росавиации.
– По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на приём\выпуск воздушных судов с 05:10, – говорится в официальном сообщении.
Известно, что всего на запасные аэродромы ушли 6 рейсов. 3 из них, которые принадлежат авиакомпании «Победа» приземлились в Шереметьево. Еще по одному рейсу от авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai совершили посадку в Домодедово.
– Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, – уточнили в Росавиации.
Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей.
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