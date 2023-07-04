Самолет из Новосибирска приземлился в Шереметьево вместо Внуково. Фото: Александр ГЛУЗ

Самолет, летевший в Москву из Новосибирска, приземлился в Шереметьево вместо Внуково. Ограничения на работу аэропорта ввели в Росавиации.

– По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на приём\выпуск воздушных судов с 05:10, – говорится в официальном сообщении.

Известно, что всего на запасные аэродромы ушли 6 рейсов. 3 из них, которые принадлежат авиакомпании «Победа» приземлились в Шереметьево. Еще по одному рейсу от авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai совершили посадку в Домодедово.

– Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, – уточнили в Росавиации.

Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей.

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