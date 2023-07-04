В Новосибирске отменили 25 штрафов ГИБДД из-за ошибок камеры на Октябрьском мосту

В ГИБДД отменили 25 штрафов, которые водители получили из-за ошибок камеры на Октябрьском мосту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ГИБДД отменили 25 штрафов, которые водители получили из-за ошибок камеры на Октябрьском мосту. Об этом КП-Новосибирск рассказал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Дело в том, что зимой знак ограничения скорости «40 км/ч» завесили черной пленкой. Не видя его, водители ехали со скоростью 60 километров в час и выше. При этом камера фиксировала превышение и посылала штрафы.

Вячеслав Ашурков решил отстоять права автомобилистов, попавших в неприятную ситуацию, и обратился в прокуратуру. Накануне он получил ответ из ведомства.

− Мне ответили, что по результатам проверки были вынесены представления в отношении мэрии Новосибирска, ЦАФАП (Центр автоматической фиксации административных правонарушений – прим. ред.) и так далее. Кроме того, прокуратура вынесла 25 протестов. Эти протесты были рассмотрены и удовлетворены, − сообщил КП-Новосибирск руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы выплатили штрафов от ГИБДД более чем на 700 миллионов рублей.

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