Жара +29 градусов и дождь придет в Новосибирск 5 июля

Хоть и будет жарко, возможны дожди. Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 5 июля, синоптики обещают в Новосибирске жару, но вместе с тем возможен и дождь. К счастью, если он и будет, то кратковременный.

— Температура ночью достигнет +15…+17 градусов, днем — +27…+29 градусов. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +13…+18 градусов, местами похолодания до +7…+12. Днем — +26…+31. В отдельных районах небо затянется тучами и пройдут дожди, местами — с грозой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер