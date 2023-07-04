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НовостиПроисшествия4 июля 2023 5:14

За июнь в Новосибирске более полусотни раз нажимали тревожную кнопку

Агентство Безопасности «ГВАРДИЯ» подвело итоги работы за месяц
Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Группы быстрого реагирования в июне совершили 2219 оперативных выездов. Наибольшее количество тревожных сигналов на пульт централизованного наблюдения поступило от охранных сигнализаций - 1428. На вызовы по тревожным кнопкам за прошедший месяц ГБР реагировали 585 раз, 167 сигналов поступило от автоматических пожарных сигнализаций, 39 раз клиенты обращались за помощью по телефону.

В июне «гвардейцами» было пресечено 419 правонарушений (215 хищений и 204 нарушения общественного порядка), задержано и передано полиции 238 правонарушителей, 28 из которых были несовершеннолетними.

За месяц сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ взаимодействовали с правоохранительными органами 77 раз.