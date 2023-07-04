В Новосибирске будут судить 47-летнего мужчину за побег из колонии-поселения

В Новосибирске перед судом предстанет 47-летний мужчина, совершивший побег из колонии-поселения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске перед судом предстанет 47-летний мужчина, совершивший побег из колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

История произошла в апреле 2023 года. 18-го числа в исправительное учреждение, расположенное в Ленинском районе, прибыл мужчина. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три месяца 27 дней.

На третий день осужденный решил сбежать. Утром 21 апреля он повредил ограждение и покинул территорию колонии-поселения.

В тот же день беглеца поймали. Он находился в Октябрьском районе города. В отношении него возбудили уголовное дело по части первой статьи 313 УК РФ – «Побег из мест лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

− Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, − отметили в прокуратуре.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Новосибирский суд отменил приговор заключенным, сбежавшим из колонии-поселения.

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