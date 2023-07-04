Более 29% новосибирцев остались недовольны качеством школьного образования

Жители Новосибирской области ниже всех в стране оценили качество школьного образования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Новосибирской области ниже всех в стране оценили качество образования, которое они получили в школе. Такой результат показал опрос, проведенный сервисом hh.ru.

26% респондентов поставили школьному образованию оценку «отлично». По стране таких 30%.

31% новосибирцев считает, что уровень полученных ими знаний соответствует оценке «хорошо». Результат по России − 36%.

− «Удовлетворительно» поставили 29% (23% по стране). Еще 14% оценили полученное образование на два балла или ниже, − показал опрос.

В среднем жители Новосибирской области дают школьному образованию 3,6 балла из пяти. Эксперты обнаружили связь между возрастом респондентов и выставляемой оценкой. Выяснилось, что чем старше участники опроса, тем выше оценка образованию.

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