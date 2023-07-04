Не справился с управлением: в Новосибирске водитель электросамоката влетел на скорости в припаркованный автомобиль

В Новосибирске водитель электросамоката влетел на скорости в припаркованный автомобиль. Фото: скрин-шот "Наш дом Слобода" // "ВКонтакте".

В Новосибирске водитель электросамоката на скорости врезался в припаркованное авто. По словам очевидцев, он не справился с управлением. Произошел инцидент на улице Титова, у дома 242, в ночь на 1 июля.

– Вследствие столкновения автомобиль Хавал синего цвета получил повреждения, он стоял в конце дома Титова 242, со стороны мусорных контейнеров, т.е. за домом, где цветочная лавка, – рассказали очевидцы в группе «Наша Слобода» во «ВКонтакте».

Горожане выяснили, что момент наезда попал на видео камер наружного наблюдения. На кадрах видно, что на самокатах передвигались двое мужчин.

– Водитель самоката скрылся, но будет найден, так как все самокаты снабжены геодатчиками GPS по которым можно отследить их движение, а в сервисе кикшеринговой службы есть все данные владельца карты по которой были оплачены услуги, - добавили новосибирцы.

Они предупредили, что написали заявление в полицию.

Водитель электросамоката скрылся с места аварии. Фото: скрин-шот "Наш дом Слобода" // "ВКонтакте".

– Если водитель самоката не придёт с повинной, то возмещение ущерба будет сделано в судебном порядке.

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