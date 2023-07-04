Под Новосибирском ликвидировали незаконную свалку рядом с деревней

В Ордынском районе Новосибирской области ликвидировали незаконную свалку. Фото: https://154.fsvps.gov.ru/

В Ордынском районе Новосибирской области ликвидировали незаконную свалку. Она располагалась рядом с деревней Новый Шарап.

Весной 2023 года по требованию прокуратуры на место выехали госинспекторы Россельхознадзора. Они установили, что на территории образовалась несанкционированная свалка. Ее общая площадь составила 0,3 гектара.

− По результатам проверки в адрес муниципалитета ведомством было вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в соответствии с которым свалка должна быть ликвидирована, − рассказали в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

В июне 2023 года территорию полностью очистили от мусора.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Маслянинском районе Новосибирской области ликвидировали несанкционированную свалку.

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