В Новосибирске организация заплатит 20 тысяч рублей штрафа за трудоустройство экс-полицейского. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске организацию оштрафовали на 20 тысяч рублей за трудоустройство бывшего госслужащего – полицейского. Выяснилось, что, нарушив статью 12 ФЗ «О противодействии коррупции», данные о трудоустройстве бывшего полицейского не отправили на его прошлое место работы в 10-дневный срок. Проверку провела прокуратура.

– По результатам проверки прокурор возбудил в отношении должностного лица общества административное дело по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего) – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Суд рассмотрел материалы дела. Руководителя организации, куда трудоустроили экс-полицейского, оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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