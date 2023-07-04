В Новосибирске начали ремонтировать стелу героям войны на Красном проспекте

Стела расположена на пересечении Красного проспекта и улицы Сибревкома. Фото: Зеленый Новосибирск

В Центральном районе Новосибирска начали ремонтировать памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на портале «Зеленый Новосибирск».

Стела расположена на пересечении Красного проспекта и улицы Сибревкома.

Подрядчик уже определен, с ним заключили договор. Ему предстоит отремонтировать декоративное панно, основание памятника, а также саму стелу.

− Срок завершения работ – 20 августа 2023 года, − отметили в публикации.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске благоустроили площадку у стелы героям ВОВ возле «Ройял парка». Рабочие покрасили памятный знак и облицевали его основание.

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