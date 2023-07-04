Новосибирец с ножом напал на офисы микрофинансовых компаний. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске в Калининском районе злоумышленник напал на 2 офиса микрофинансовых организаций. Оба случая, по данным ГУ МВД по НСО, произошли в июне 2023 на улице Богдана Хмельницкого. В полиции раскрыли подробности происшествий.

В первый раз неизвестный ворвался в офис и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал передать ему деньги. Сотрудница МФО выполнила требование. Она отдала мужчине 13 тысяч рублей. после чего грабитель скрылся.

– Через несколько дней в полицию вновь поступило сообщение об аналогичном нападении, но уже на другую микрофинансовую компанию на той же улице. На этот раз добычей злоумышленника стали 5 тысяч рублей, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции отсмотрели камеры. Они установили, что нападения совершил один и тот же человек. Его удалось установить и задержать.

– Им оказался 26-летний местный житель. К моменту появления правоохранителей похищенными денежными средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению, – добавили в МВД.

На злоумышленника возбудили уголовное дело за разбой с применением оружия по части 2 статьи 162 УК РФ. Его отправили в СИЗО.

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