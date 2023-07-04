Жара и легкий ветерок: синоптики рассказали о погоде на 4 июля в Новосибирске

Погода в Новосибирске 4 июля будет по-настоящему летней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске 4 июля будет по-настоящему летней. Воздух прогреется до +27 градусов, говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В первой половине дня будет +20…+22, после обеда столбик термометра поползет вверх. По прогнозу синоптиков, осадки сегодня маловероятны.

− Переменная облачность, преимущественно без осадков, − сообщает Гидрометцентр.

Будет дуть юго-восточный ветер с порывами от трех до восьми метров в секунду. Местами скорость ветра достигнет 13 метров в секунду.

Ранее синоптики раскрыли прогноз погоды на июль 2023 по Новосибирску.

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