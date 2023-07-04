В ЗАГСе опубликовали статистику смертности в Новосибирской области за 6 месяцев

По сравнению с прошлым месяцем смертность немного снизилась.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Стало известно, сколько жителей Новосибирской области скончались за полгода. Статистику опубликовали на сайте Управления по делам ЗАГС региона.
Так, в июне умерли 3 103 человека. За шесть месяцев 2023 года этот мир покинули 17 709 новосибирцев.
По сравнению с прошлым месяцем смертность немного снизилась – в мае скончались 3 144 местных жителя.
Однако смертность превысила рождаемость. В июне на свет появился 2 251 младенец. Всего в 2023 году родились 12 797 детей.
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