Не могла подняться: в Новосибирске спасатели помогли 150-килограммовой женщине

Спасатели выезжали на помощь в первом часу ночи. Фото: спасатели МАСС/Телеграм.

Жительница Калининского района Новосибирска минувшей ночью вызывала домой спасателей. Женщина проживает на улице Богдана Хмельницкого, сообщили в Службе МАСС.

– В первом часу ночи поступил вызов: 60-летняя женщина просила о помощи. Она не могла подняться с пола – вес ее тела составлял 150 килограммов, – рассказали подробности в ведомстве.

Спасатели выехали на место. Проникнув в квартиру, они помогли женщине подняться с пола. А потом уложили на диван, чтобы ее смогли осмотреть врачи скорой, также прибывшие на помощь. К счастью, с сибирячкой все было хорошо – в медпомощи она не нуждалась.

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