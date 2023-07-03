По пять хот-догов за семь минут: в Новосибирске прошли соревнования по поеданию фаст-фудов на скорость

В соревнованиях участвовали четыре парня и одна девушка. Фото: Дениса Глобенко.

Всю прошлую неделю в Новосибирске продолжались праздничные мероприятия в честь 130-летия города. В том числе прошли соревнования по поеданию хот-догов. В этом конкурсе участвовал и корреспондент «Навигатора».

– Это мероприятие мы давно хотели организовать, – рассказывает инициатор соревнования Денис Глобенко. – Конечно, такие конкурсы пользуются популярностью за границей, но мы не пытались просто скопировать чужой опыт, для нас было важно, чтобы гости весело и с интересом проводили время.

Правила были простые: кто первым проглотит пять горячих и сочных ход-догов, тот и побеждает. Среди участников было четыре парня и одна девушка.

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