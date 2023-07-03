«Плевать она хотела, что на работе»: новосибирцев возмутила кондуктор, поставившая голую ногу на поручень

Пассажиров возмутило поведение кондуктора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Новосибирска возмутила кондуктор, которая в час-пик сняла шлепку и поставила босую ногу на поручень. Фотографию сделали пассажиры, а после опубликовали в паблике «Типичная Затулинка» ВКонтакте.

– Ковид официально отступил, теперь перевозчикам достаточно устранять загрязнения внутри салона один раз в день. Задумайтесь об этом, когда возьметесь за поручень в 14-м автобусе, – говорится в посте.

Некоторых горожан такое поведение в общественном транспорте возмутило. Нашлись те, кто сравнил работу кондуктора с другими профессиями.

«Ох, не оправдание, что работа по 12 часов тяжела у кондуктора. Давайте вспомним про парикмахера, который эти 12 часов на ногах стоит, с поднятыми руками на уровни груди, когда иной раз в туалет сходить некогда, не то что присесть и ноги закинуть. А это просто не воспитанная дама, которая плевать хотела, что она на работе, где кроме нее есть еще люди», – написала одна из подписчиц паблика.

Женщина поставила ногу на поручень на глазах у пассажиров. Фото: Типичная ЗАТУЛИНКА | Новосибирск/ВКонтакте.

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