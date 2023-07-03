Две незаконные свалки в Новосибирской области уберут за 480 миллионов рублей

На ликвидацию двух свалок потратят почти полмиллиарда рублей. Фото: https://www.mnr.gov.ru/.

В Новосибирской области ликвидируют две нелегальные свалки — на работы выделят 480 миллионов рублей. Все работы закончат к 2024 году. Об этом сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

— Одна расположена на территории Калининского района города Новосибирска, вторая — в городе Барабинске. Проектно-сметные документы по двум объектам прошли госэкспертизу, — отметили в пресс-службе министерства.

В Барабинске свалка занимает почти 13 тысяч гектаров. Объем отходов там перевалил за 348 тысяч кубометров. Рядом с ним живут 28 тысяч человек.

На 11 гектарах новосибирской свалки накопилось 1,2 миллиона кубометров отходов. Это нелегальное место с мусором влияет на жизнь всех жителей города.

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