Через месяц в правительстве Новосибирской области заработает департамент молодежной политики

Департамент по молодежной политике заработает через месяц. Фото: правительство НСО.

В правительстве Новосибирской области через месяц заработает департамент молодежной политики. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников 3 июля на оперативном совещании.

– Решение принято. На самом деле запрос на создание отдельного органа власти настойчиво звучит уже не первый год, – отметил глав региона.

Андрей Травников также напомнил, что за последний год в области запущено много мероприятий нового формата – это и большая патриотическая работа, и перезапуск молодежных центров. Молодежный департамент позволит сопровождать эту работу и финансово обеспечивать ее.

Курировать новый департамент будет замгубернатора Сергей Нелюбов, который сообщил, что уже был проведен глубокий структурный анализ различных моделей функционирования этого департамента. Были учтены лучшие практики и региональные особенности: Новосибирская область традиционно территория молодежи – треть населения составляют люди в возрасте от 14 до 35 лет. Сегодня в 14 муниципалитетах действует 15 учреждений для молодежи, в Новосибирске 20.

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