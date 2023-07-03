В Новосибирске 17-летний водитель мотоцикла врезался в другого байкера

Необычная авария в Новосибирске. Фото: ГАИ по Новосибирску.

Вечером 3 июля в Дзержинском районе Новосибирска произошла необычная авария: 17-лений мотоциклист врезался в другого байкера. О ДТП сообщает городская Госавтоинспекция.

— Несовершеннолетний, управляя неустановленным мотоциклом (предположительно марки Honda), напротив дома по улице Очинского, 23, столкнулся с другим мотоциклистом. Второй участник ДТП скрылся с места, 15-летний парень пострадал, — отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция города Новосибирска разыскивает байкера, который уехал после аварии. Неясно, какие травмы у несовершеннолетнего. Очевидцев ДТП просят звонить по номерам: 232-23-35, 8-952-920-74-30 — отдел розыска ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber