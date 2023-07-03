Новосибирский разведчик Алексей Бяков стал Героем России

Разведчик из Новосибирска стал Героем России. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Новосибирец Алексей Бяков стал Героем России. Боец 24-отдельной бригады спецназа получил почетную награду за успехи в разведке. Об этом торжественно сообщили в администрации Новосибирского района.

— Алексей Максимович — командир группы, проявил мужество, отвагу и самоотверженность, прикрывая своих сослуживцев при проведении разведывательных действий, в то время как противник всеми возможными силами оказывал ожесточенное сопротивление, — указано в публикации муниципалитета.

Военный из Новосибирска блестяще справляется со своими задачами по защите Отечества. В администрации поздравили молодого героя и поблагодарили бойца за отвагу и мужество.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber