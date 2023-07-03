В полиции раскрыли подробности поисков двух девочек, сбежавших из детского лагеря под Новосибирском

Девочек нашли на следующий день. Фото: Олег ЗОЛОТО

Подростков, сбежавших из детского лагеря под Новосибирском, нашли живыми. Поиски завершились вечером 3 июля.

– Местонахождение несовершеннолетних девушек, самовольно покинувших учреждение, установлено. После работы, проведенной сотрудниками ПДН, они были переданы по месту проживания. В отношении разыскиваемых противоправных действий совершено не было, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. – Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, в том числе и место пребывания.

Напомним, две девушки, 14 и 17 лет, ушли с территории лагеря без разрешения ночью 2 июля. Поисками занимались сотрудники МЧС и полицейские. Обе уже не раз уходили из дома – состоят на учете в ПДН.

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