В Новосибирске водитель сбил 17-летнюю девушку на «зебре» и уехал с места — лихача объявили в розыск

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска.

Вечером 3 июля в Октябрьском районе Новосибирске на пешеходном переходе сбили 17-летнюю девушку. Водитель скрылся с места, его уже ищут. О ДТП сообщает Госавтоинспекция города.

— Предположительно, нарушитель ехал на «Тойоте Калдине» серебристого цвета. ДТП случилось у дома 238 по улице Фрунзе — возле парковки «Сибирского Молла». Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ведомстве.

Сейчас отдел розыска ГАИ ищет нарушителя. Всех очевидцев просят звонить по номерам: 232-23-35, 8-952-920-74-30.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как 22-летний спортсмен сбил пенсионера на Кропоткина и оказался в суде. Это ДТП тоже произошло на пешеходном переходе.

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