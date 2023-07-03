В Новосибирске местные девушки сорвали пионы на Монументе Славы для фотосессии

Девушки сорвали цветы у Монумента Славы. Фото: https://novo-sibirsk.ru/.

Жители Новосибирска записали на видео двух девушек, которые нарвали пионов на Монументе Славы и устроили фотосессию. Кадры опубликовали в Telegram-канале АСТ-54 Black.

— Здесь вот аллея пионов. Девочки решили нарвать, — комментирует оператор видео.

Профессиональный фотоаппарат, улыбки на лицах и свежие пионы — по ролику видно, что дамы очень довольны происходящим. У позирующей сибирячки даже блузка в цвет цветов — фиолетовая.

Кажется только, что очевидцы и пользователи сети чужому счастью не рады: местные поражаются хамству и эгоизму своих земляков.

Новосибирцы возмущены. Фото: скрин паблика.

— Сегодня с ребенком гуляла. По громкоговорителю им замечание сделали.

— Нужно заставить платить штраф! — пишут в комментариях подписчики канала.

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