В Новосибирске местные девушки сорвали пионы на Монументе Славы для фотосессии

Девушки сорвали цветы у Монумента Славы. Фото: https://novo-sibirsk.ru/.
Жители Новосибирска записали на видео двух девушек, которые нарвали пионов на Монументе Славы и устроили фотосессию. Кадры опубликовали в Telegram-канале АСТ-54 Black.
— Здесь вот аллея пионов. Девочки решили нарвать, — комментирует оператор видео.
Профессиональный фотоаппарат, улыбки на лицах и свежие пионы — по ролику видно, что дамы очень довольны происходящим. У позирующей сибирячки даже блузка в цвет цветов — фиолетовая.
Кажется только, что очевидцы и пользователи сети чужому счастью не рады: местные поражаются хамству и эгоизму своих земляков.
Новосибирцы возмущены. Фото: скрин паблика.
— Сегодня с ребенком гуляла. По громкоговорителю им замечание сделали.
— Нужно заставить платить штраф! — пишут в комментариях подписчики канала.
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