Сбежавших из детского лагеря девочек нашли живыми

Полицейские нашли сбежавших из детского лагеря девочек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сбежавших из детского лагеря подростков нашли живыми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

– Местонахождение несовершеннолетних установлено, – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, девушки 14 и 17 лет ушли с территории лагеря 2 июля. В МВД уточнили, что беглянки состоят на учете в ПДН и ранее уже уходили из дома.

Также есть информация, что после случившегося детским лагерем, откуда сбежали девочки заинтересовалась прокуратура Новосибирской области.

– Прокуратура проверит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, состояние профилактической работы. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, – сообщили в ведомстве.

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