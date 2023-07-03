Сбежавших из детского лагеря девочек нашли живыми

Полицейские нашли сбежавших из детского лагеря девочек.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сбежавших из детского лагеря подростков нашли живыми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
– Местонахождение несовершеннолетних установлено, – прокомментировали в ведомстве.
Напомним, девушки 14 и 17 лет ушли с территории лагеря 2 июля. В МВД уточнили, что беглянки состоят на учете в ПДН и ранее уже уходили из дома.
Также есть информация, что после случившегося детским лагерем, откуда сбежали девочки заинтересовалась прокуратура Новосибирской области.
– Прокуратура проверит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, состояние профилактической работы. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, – сообщили в ведомстве.
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