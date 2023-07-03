«Что-то лопнуло в голове»: в Новосибирске 18-летний студент впал в кому при странных обстоятельствах

Сейчас студент в коме. Что с ним случилось — неясно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Знакомые 18-летнего студента из Новосибирска ищут свидетелей — посреди белого дня парень потерял сознание и попал в реанимацию. Он в коме.

Новосибирец 2 дня не брал трубки. Близкие выяснили — парень без сознания лежит в больнице. Что с ним случилось — загадка.

— Он учится в торгово-экономическом колледже. Что с ним произошло — неизвестно. Никто ничего не видел. Он не отвечал на звонки 2 дня. В итоге, когда обзвонили больницы, выяснили, что он лежит в нейрохирургии и на данный момент в коме. У него что-то лопнуло в голове, была операция, — рассказала КП-Новосибирск знакомая парня.

Последний раз студента видели у бассейна по улице Крылова, 20 в обед, 28 июня. Там он потерял сознание при непонятных обстоятельствах — его увезли в отделение Областной больницы.

Новосибирец спортивного телосложения, ростом 176 сантиметров, русоволос. Он был в черной кепке и с рюкзаком Supreme.

Близкие пострадавшего благодарят тех, кто вызвал скорую, и надеются выяснить, что случилось на самом деле. Очевидцев просят звонить по номеру: 8-923-126-88-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber