В Новосибирске пьяный водитель протаранил 3 машины, кидался драться и пытался убежать

В ДТП никто не пострадал.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирске нетрезвый лихач протаранил 3 машины, конфликтовал с другими автомобилистами и пытался убежать с места. Об инциденте сообщает группа Инцидент Новосибирск во ВКонтакте. Аварию прокомментировали в городской Госавтоинспекции.
— Он заехал во двор на Титова 255 /1, доехал до бетонных блоков и остановился. Водитель вышел из машины и побежал вглубь дворов. Скрыться ему не удалось, его мужики впятером заломали. На место вызвали сотрудников ГИБДД. Приехал какой-то его кореш, пытался деньгами откупиться. Виновником ДТП оказался сильно пьяный мужчина, ещё и на людей кидался. После приезда полицейских немного успокоился, — рассказал очевидец в посте сообщества.
У лихача на время отнимут права. Фото: скрин из паблика.
Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП оформили с материальным ущербом — без пострадавших. На водителя Lexus завели составили административный протокол — за пьяную езду у него отнимут права на срок до двух лет. Машина уже на спецстоянке.
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