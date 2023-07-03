В Новосибирске пьяный водитель протаранил 3 машины, кидался драться и пытался убежать

В ДТП никто не пострадал. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске нетрезвый лихач протаранил 3 машины, конфликтовал с другими автомобилистами и пытался убежать с места. Об инциденте сообщает группа Инцидент Новосибирск во ВКонтакте. Аварию прокомментировали в городской Госавтоинспекции.

— Он заехал во двор на Титова 255 /1, доехал до бетонных блоков и остановился. Водитель вышел из машины и побежал вглубь дворов. Скрыться ему не удалось, его мужики впятером заломали. На место вызвали сотрудников ГИБДД. Приехал какой-то его кореш, пытался деньгами откупиться. Виновником ДТП оказался сильно пьяный мужчина, ещё и на людей кидался. После приезда полицейских немного успокоился, — рассказал очевидец в посте сообщества.

У лихача на время отнимут права. Фото: скрин из паблика.

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП оформили с материальным ущербом — без пострадавших. На водителя Lexus завели составили административный протокол — за пьяную езду у него отнимут права на срок до двух лет. Машина уже на спецстоянке.

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