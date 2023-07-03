Сработала сигнализация у всех машин: в Новосибирске неизвестные выкинули петарду из окна дома

Петарду сбросили с верхних этажей дома. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поздно вечером в Новосибирске неизвестные скинули предположительно петарду с верхних этажей многоквартирного дома. Через несколько секунд она сработала. Хлопок был такой силы, что запищала сигнализация у всех машин, которые были припаркованы во дворе. Инцидент произошел 1 июля около полуночи на Зорге, 98, сообщает «АСТ-54». И попал в объектив камер видеонаблюдения.

- Полиция на вызов не приехала, - сообщила подписчица паблика.

В полиции КП-Новосибирск прокомментировали случившееся.

- По фактам, изложенным в публикации, сотрудники полиции проводят проверку: обстоятельства случившегося выясняют на месте, - уточнили в ведомстве. - Обнаружены фрагменты, предположительно от петарды. Информации о пострадавших не поступало.

Полицейские обходят и опрашивают жителей. А также устанавливают квартиру, из которой был сброшен предмет. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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