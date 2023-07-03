Министр природы Новосибирской области Шестернин объяснил изумрудный цвет реки Бердь

Воду окрашивают цветущие водоросли. Фото: https://t.me/monprirodi.

Жители Новосибирской области сообщают о странном цвете воды в реке Бердь — минприроды региона Евгений Шестернин объяснил, в чем дело. Пост политик выложил в своем личном Telegram-канале.

— Каждый год цветут водоросли в Искитиме. Не было такого года, чтобы они не зацвели. И каждый, каждый год заголовки жалуются на маслянистые и нефтяные пятна в Искитиме. На опережение и превентивно — это не танкерная утечка, а ярко-зеленое цветение воды из-за активного размножения водорослей. Запотевшее яркими цветами водное стекло, — объяснил минприроды.

Также политик процитировал своего специалиста, который посоветовал бросать камни в изумрудную воду и ловить кадры, на которых она разлетается «разноцветными попугаями».

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