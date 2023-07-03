Кроссовер Infiniti перевернуло на крышу в аварии на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

На месте работал наряд ДПС.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Днем 3 июля на Гусинобродском шоссе Новосибирске случилась мощная авария с участием «шестерки» и Infiniti. Кадры с места ДТП опубликовали в группе АСТ-54 во ВКонтакте.
— На Гусинобродском шоссе произошло ДТП с участием седана ВАЗ-2106 и кроссовера Infiniti, последний перевернулся на крышу. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, — указано в посте.
Иномарка лежит на крыше. Фото: скрин паблика.
Официальной информации от городской Госавтоинспекции пока нет. Однако по фото с места видно, что возле помятых Жигулей лежит человек. Пострадавшего обступили другие автомобилисты. У «шестерки» сильно смята передняя часть. У иномарки серьезная вмятина в боку — машина лежит на крыше.
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