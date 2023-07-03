В Бердске от холодной и горячей воды отключили целый квартал

Воды у жителей Бердска нет с 15 часов 3 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бердске Новосибирской области без водоснабжения оказался целый квартал. Как сообщают журналисты «Бердск-онлайн», нет ни холодной, ни горячей воды в районе дома №13 на улице Седова.

– Восстановительные работы на водоводе аварийщики запланировали на 4 июля, – указано в информации. – В КБУ сообщили, что населению будет организован подвоз воды.

Уточним, без водоснабжения с 15 часов 3 июля остались жители Бердска, проживающие по следующим адресам: улица Седова – от Пушкина до Островского; улица Островского – дома №55, 57, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78/1, 78, 80, 82 и 84.

О возобновлении подачи живительной влаги в дома горожан местные власти сообщат дополнительно.

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