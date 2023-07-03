Следователи Новосибирской области проверят семью, в которой отчим избивает супругу и 9-летнюю дочь

Следователи начали проверку. Фото: СУ СК РФ по НСО.

Следственные органы Новосибирской области начали проверку по сообщению о жителе села, который избивает жену и детей. Информацию об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В одной из социальных сетей опубликована статья, содержащая сведения о том, что житель Убинского района периодически избивает своих малолетних детей и дочь супруги. Следователи проверят информацию и установят, попадают ли действия сибиряка под статью об истязании несовершеннолетнего, — пояснили в СК.

Проверку уже начала и региональная прокуратура. Сотрудники оценят, насколько добросовестно в селе работает профилактика безнадзорности и нарушений прав малолетних.

Ранее КП-Новосибирск писала о жалобах села Убинского на соседа-изверга.

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