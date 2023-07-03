Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после отравления юноши и девушки неизвестным веществом

Следователи возбудили уголовное дело из-за отравления парня и девушки неизвестным веществом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Следственном отделе по Советскому району Новосибирска возбудили уголовное дело из-за гибели парня и девушки. Напомним, трупы молодых людей нашли в квартире на улице Демакова. Известно, что трагедия произошла в квартире у погибшего юноши. Молодые люди были знакомы.

- По факту смерти двух человек в результате отравления неустановленным веществом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», - сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что тела 17-летней девушки и 18-летнего парня с признаками отравления неустановленным веществом были обнаружены вечером 27 июня. Как сообщил КП-Новосибирск источник, есть подозрение, что они могли отравиться наркотиками.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Для установления смерти молодых людей назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование продолжается.

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