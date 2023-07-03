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НовостиОбщество3 июля 2023 11:49

Под Новосибирском сельчанин избивает жену и 9-летнюю дочь

Прокуратура Убинского района начала проверку
Данила ШУЛЯК
Прокуратура проверяет сообщение местных.

Прокуратура проверяет сообщение местных.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители села Убинское в Новосибирской области сообщают о соседе-изверге, который бьет жену и детей. Пост неравнодушных появился в группе Инцидент Новосибирск во ВКонтакте. Правоохранители уже прокомментировали инцидент.

— Отчим периодически избивает детей. Старшей 9 лет. Вчера ребятишки сняли видео из-под его окна. Девочка кричит и умоляет папочку (отчима), чтобы не бил. А он избил удочкой по рукам и ногам, испинал ребенка и, напоследок, кулаком в лицо! 9 лет девочке! — возмущается местная жительница в посте сообщества.

Сельчане возмущены. Фото: скрин паблика.

Сельчане возмущены. Фото: скрин паблика.

Прокуратура Убинского района уже начала проверку. Сотрудники оценят, насколько добросовестно в селе работает профилактика безнадзорности и нарушений прав малолетних.

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