Под Новосибирском сельчанин избивает жену и 9-летнюю дочь

Прокуратура проверяет сообщение местных.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители села Убинское в Новосибирской области сообщают о соседе-изверге, который бьет жену и детей. Пост неравнодушных появился в группе Инцидент Новосибирск во ВКонтакте. Правоохранители уже прокомментировали инцидент.
— Отчим периодически избивает детей. Старшей 9 лет. Вчера ребятишки сняли видео из-под его окна. Девочка кричит и умоляет папочку (отчима), чтобы не бил. А он избил удочкой по рукам и ногам, испинал ребенка и, напоследок, кулаком в лицо! 9 лет девочке! — возмущается местная жительница в посте сообщества.
Сельчане возмущены. Фото: скрин паблика.
Прокуратура Убинского района уже начала проверку. Сотрудники оценят, насколько добросовестно в селе работает профилактика безнадзорности и нарушений прав малолетних.
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