За кражу почти 2 миллионов рублей осудили советника гендиректора ОАО «Сибэлектротерм»

Бывшего советника гендиректора компании обязали вернуть похищенное. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске признали виновным в мошенничестве Олега Утиралова — бывшего советника генерального директора ОАО «Сибэлектротерм». Эта компания занимается производством тяжелого электротермического оборудования. О преступлении сообщает Кировский районный суд Новосибирска.

— Будучи советником гендиректора компании, обвиняемый похитил 1,9 миллиона рублей, воспользовавшись доверием. В судебном заседании Утиралов вину не признал, — указано в отчете органа.

В статье о мошенничестве в крупном размере бывшему советнику назначили 3 года условно и штраф в полмиллиона рублей. Также суд постановил взыскать с него украденные 1,9 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber