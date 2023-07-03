За кражу почти 2 миллионов рублей осудили советника гендиректора ОАО «Сибэлектротерм»

Бывшего советника гендиректора компании обязали вернуть похищенное.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Новосибирске признали виновным в мошенничестве Олега Утиралова — бывшего советника генерального директора ОАО «Сибэлектротерм». Эта компания занимается производством тяжелого электротермического оборудования. О преступлении сообщает Кировский районный суд Новосибирска.
— Будучи советником гендиректора компании, обвиняемый похитил 1,9 миллиона рублей, воспользовавшись доверием. В судебном заседании Утиралов вину не признал, — указано в отчете органа.
В статье о мошенничестве в крупном размере бывшему советнику назначили 3 года условно и штраф в полмиллиона рублей. Также суд постановил взыскать с него украденные 1,9 миллиона рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер