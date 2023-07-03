В Новосибирске стартовал переезд ХК «Сибирь» на новую ледовую арену

В новый ЛДС переехал и маскот ХК "Сибирь". Фото: ООО «ЭлинАльфа».

Хоккейный клуб «Сибирь» сообщил о переезде на новую ледовую арену. Информация об этом была опубликована в официальных соцсетях клуба.

— Мы начинаем переезд на новую арену! Первым собрался Снеговик, — говорится в посте.

Помимо краткой информации опубликовано и видео, в котором символ хоккейного клуба Снеговик собирает свои вещи, обходит знаковые места и - покидает ЛСД «Сибирь».

Напомним, с 19 июня в ЛДС «Сибирь-Арена» начали работать отдельные службы команды.

— Клуб потихоньку начал переезд. Административный состав осваивает офисные помещения. К началу сезона они должны будут привыкнуть к новым домашним стенам. Процесс начался, — сообщил министр спорта и физической культуры области Сергей Ахапов.

В августе в новом дворце спорта проведут тестовый хоккейный матч: какие команды и в какие даты будут играть, определят в КХЛ.

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