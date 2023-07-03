Руководству мэрии Новосибирска ограничили премии

Для руководителей мэрии установили конкретный размер премии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокурор Новосибирска обратился к депутатам горсовета с требованием утвердить максимальный размер премии для руководства мэрии. В противном случае нарушался закон о противодействии коррупции. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

- Прокурорской проверкой установлено, что в Положении об оплате труда в органах местного самоуправления города Новосибирск, принятом депутатами горсовета, не был установлен конкретный размер ежемесячного денежного стимулирования для руководящего состава мэрии. Документ содержал формулировку: «Ежемесячное денежное поощрение максимальными размерами не ограничивается», что является коррупциогенным фактором, - уточнили в прокуратуре НСО.

После вмешательства специалистов надзорного органа, в нормативный акт внесли поправки. Депутаты установили конкретный размер премии для руководителей мэрии: он не превышает двукратного размера ежемесячного денежного содержания.

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