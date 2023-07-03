Новосибирский суд отменил приговор заключенным, которые сбежали из колонии-поселения

Дело сбежавших заключенных вернули прокурору. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский областной суд отменил приговор Калининского суда, по которому двух заключенных приговорили к срокам за побег из колонии-поселения. Об этом сообщает группа «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во ВКонтакте.

— Заключенные сбежали с территории колонии-поселения 12 июля 2021 года, в сентябре того же года были задержаны в Тюменской области. Тогда суд назначил им по 2 года срока за побег. С учетом предыдущих преступлении, окончательно подсудимым назначили по 5 с половиной лет строгого режима. Также с них взыскали 1,3 миллиона рублей в пользу ГУФСИН за розыски, — указано в отчете.

Однако подсудимые направляли апелляционные жалобы. В итоге Новосибирской областной суд отменил приговоры — дело вернули прокурору.

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