Ночью неадекватный новосибирец побил свои окна, разбил чужую машину и опасался киллера

Дебошира усмирили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью в Новосибирске местный житель устроил настоящий концерт соседям и жителям района: неадекватный мужчина кричал и крушил все подряд. О происшествии сообщает группа «Инцидент Новосибирск» во ВКонтакте.

— По адресу Кропоткина, 130/1, сегодня, примерно с часу ночи, мужчина средних лет обкурился наркотиков и разбил все окна в квартире на 8 этаже. Кричал на весь двор, что его хотят убить и просил вызвать полицию и скорую. Вызвали. С окон летела мебель, разные бутылки. Поврежден автомобиль (разбито заднее стекло), припаркованный возле дома. Крики продолжались почти 2 часа, полиция не могла попасть в квартиру, указано в посте сообщества.

В полиции прокомментировали инцидент. Фото: скриншот паблика.

По запросу редакции «Инцидент Новосибирск» правоохранители объяснили происшествие. В полиции объяснили, что в результате переговоров неадекват открыл дверь — его отправили в «специализированное учреждение».

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