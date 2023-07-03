Всю неделю в Новосибирске будет около 30 градусов и выше

Жара в городе простоит до конца недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жаркая погода продержится в Новосибирске до конца недели. При этом вместе с теплом в город пришли дожди и грозы.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Западно-Сибирского метеоцентра, во вторник, 4 июля, температура воздуха ночью составит +14... +16 градусов, днем прогреется до +25... +27 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3–8 м/с. Днем местами порывы будут до 13 м/с.

В среду, 5 июля, ночью и днем местами пройдут дожди и грозы. В ночные часы столбик термометра поднимется до +15... +17 градусов, днем - +27... +29 градусов. Ветер прохладный - северо-восточного направления: ночью будет дуть со скоростью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. Местами будут порывы до 14 м/с.

В четверг, 6 июля, пройдут небольшой дождь и гроза. Ночью воздух прогреется до +16... +18 градусов, днем до +29... +31 градусов. Ветер направления не изменит, а вот скорость усилится до 3–9 м/с, порывы будут достигать 14 м/с.

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