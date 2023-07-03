«Он весь изрезан»: отец школьника, которого друзья забили до комы под Новосибирском, рассказал о травмах сына

Мальчик живет в селе Плотниково. Фото: Никита МАНЬКО

Отец избитого до полусмерти 15-летнего школьника из села Плотниково рассказал о повреждениях сына.

- У него сломаны обе руки, сломана лопатка. Ему нанесли 72 ножевых ранения. Он весь изрезан: затылок, шея, лицо. Его зашивали всего, - рассказал КП-Новосибирск Алексей, отец мальчика.

Напомним, что трагедия произошла ночью 29 июня. 15-летний мальчик пришел на встречу с друзьями на реку Иня. Там они поссорились, и началась драка. По версии следствия, ребенку залили глаза перцовым баллончиком. После чего двое знакомых стали наносить ему ножевые ранений.

Ребят поймали и отправили под арест: один находится в СИЗО, другой под домашним арестом. СК возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство, совершенное группой лиц.

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