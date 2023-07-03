В Новосибирске мотоциклист влетел в бордюр и разбился насмерть

Сотрудники ГАИ продолжают выяснять обстоятельства аварии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске случилась смертельная авария с участием мотоциклиста. О страшном ДТП сообщает Госавтоинспекция региона.

— Вечером 1 июля 45-летний водитель «Ямахи» не справился с управлением по улице Станционной. Мужчина наехал на бордюр и опрокинулся. В результате водитель мотоцикла получил множество травм, его увезли в больницу, — сообщили в ведомстве.

К сожалению, байкер умер через считанные минуты уже в больнице, так и не придя в сознание.

Сейчас сотрудники проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как иномарка влетела в столб и повредила газовый шланг. Опасных последствий удалось избежать.

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