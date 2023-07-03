Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об истязании подростка, впавшего в кому под Новосибирском

Глава СК взял дело на контроль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о покушении на убийство 15-летнего подростка из села под Новосибирском. Информацию об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ночь на 29 июня школьника заманил бывший друг — парень принял вызов, но встретился сразу с двумя обидчиками. Изверги переломали мальчику кости, изрезали его и избили огромным камнем по голове. Восьмиклассника довели до комы.

Прокуратура начала проверку, подозреваемых арестовали. Тем временем появляются подробности из жизни нападавших. Сейчас стало известно, что и глава СК поручил доложить ему о проверке.

К счастью, мальчик, который был в коме, пришел в себя. Друзья рассказали о том, как он себя чувствует.

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