Приставы в масках выносят недавно прооперированных пациентов из новосибирской клиники «1+1»

Силовики все еще выносят пациентов. Фото: источник КП-Новосибирск.

В крупной новосибирской клинике «1+1» все еще беспокойная обстановка: утром 3 июля туда вновь нагрянули силовики в масках. Вооруженные приставы исполняют решение суда — освобождают помещение.

− Пациентов больницы, которые лежат в особой зоне после операции, просто вывозят на улицу, − рассказал КП-Новосибирск источник.

К таким относят и тех, кого совсем недавно прооперировали, и тех, кто в принципе ходит с трудом.

Официально клинику уже закрыли — о чем и продолжают твердить люди в масках. Людям предлагают либо самостоятельно уйти, либо уехать на скорой по госпитализации.

Клинику «1+1» опечатали еще 29 июня. По данным КП-Новосибирск, история с силовиками и скандалами началась со споров владельца помещения и представителей клиники, которые его арендуют. Собственник утверждает, что ему задолжали за аренду 26 миллионов рублей.

В распоряжении КП-Новосибирск появился еще один ролик, на котором группа людей в масках готовят к «выносу» очередного пациента.

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