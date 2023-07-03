Из квартиры доносилась вонь: встревоженные новосибирцы вызвали спасатели к пенсионерке, которая не открывала дверь

Новосибирцы вызвали спасателей из-за вони из квартиры одинокой пенсионерки.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители улицы Зорге в Новосибирске не могли достучаться и дозвониться до своей пожилой соседки. Женщина не выходила на связь. К тому же, из ее квартиры шел неприятный запах. Встревоженные новосибирцы вызвали спасателей.
– Спасатели, прибывшие на место 2 июля, обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили женщину 1958 года рождения, – говорится в сообщении МАСС.
Женщине требовалась помощь врачей. Пенсионерку передали бригаде медиков скорой помощи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер