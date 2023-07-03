46-летний мужчина погиб на пожаре в селе Егорьевское под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В селе Егорьевское в Маслянинском районе Новосибирской области произошел смертельный пожар. Трагедия случилась в ночь на 2 июля, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области. Горел частный дом на двух хозяев.

– В огне были крыша по всей площади и гараж. Первыми на место прибыли добровольные пожарные. Они сдерживали распространение пламени до приезда профессионалов. Больше двух часов ушло на тушение пожара на общей площади 180 квадратных метров, – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пламя уничтожило крышу дома, машину и гараж. А также огонь повредил веранду и потолок в квартире, в которой случилось ЧП. Пожарные отстояли соседнюю квартиру.

– Во время разбора завалов и проливки сгоревших конструкций газодымозащитники обнаружили погибшего мужчину. Ему было 46 лет, – добавили в ведомстве.

Причину пожара установят дознаватели.

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